Спасатели Южно-Сахалинска третьи сутки работают в режиме ЧС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работу Единой дежурно-диспетчерской службы города Южно-Сахалинска проверили первый вице-мэр Андрей Ковальчук и вице-мэры Алексей Римша и Дмитрий Хайбриев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В каждой смене Единой дежурно-диспетчерской службе города Южно-Сахалинска - 5 сотрудников. Работают круглосуточно: звонки принимают и днем, и ночью. Специалисты оказывают помощь населению в соответствии с поступающими заявками. В период непогоды действующего режима ЧС в сутки поступают порядка 150-160 заявок от населения городского округа.

- В рабочем процессе ЕДДС города используется ряд информационных систем, в том числе система Wialon, которая позволяет отслеживать работу снегоуборочной техники, оборудованной системой ГЛОНАСС. Также используется система «Безопасный город», которая благодаря видеонаблюдению позволяет контролировать прохождение техники на участках и оценивать фактическое положение дел на участках, где возникают проблемы, - рассказал начальник ЕДДС города Южно-Сахалинска Александр Стариков.

Напомним, если Вы оказались в сложной ситуации и нужна помощь, сообщить можно единому номеру — 112.