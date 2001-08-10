Тихоокеанское
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14:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Жители юга Сахалина могут обратиться за помощью волонтеров во время циклона

Жители юга Сахалина могут обратиться за помощью волонтеров во время циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неравнодушные сахалинцы объединились, чтобы помочь своим землякам во время сильной метели. Волонтерские организации работают в Южно-Сахалинске, а также в Долинском, Корсаковском, Холмском, Анивском, Невельском и Томаринском районах. Обращения поступают от многодетных семей, пенсионеров и инвалидов, участников СВО и жителей частного сектора, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Неравнодушные островитяне помогают в экстренной доставке жизненно важных лекарств, привозят топливо для обогрева домов, приобретают и доставляют продукты питания, расчищают территории от снега, сопровождают людей в медучреждения. Для работы в условиях циклона сахалинцы используют в том числе собственную технику – внедорожники и снегоходы.

Так, в островной столице помощь людям оказывают 60 волонтеров. Работа организована в рамках проекта «ВьЮжный десант». Действия добровольцев координирует Центр молодежных инициатив (ЦМИ) Южно-Сахалинска. К этому моменту поступило более 100 заявок, выполнено – 43. К примеру, сегодня утром волонтеры на специальных автомобилях и снегоходах доставили операционную бригаду врачей до Железнодорожной больницы. Обратиться за помощью можно по телефонам: 8 (4242) 300-720, 8-914-759-00-58, 8-914-757-27-27.

– Сегодня я пойду покупать продукты инвалиду, который живет в моем квартале. Вчера, за один день, более 100 человек обратились за помощью волонтеров. Работа волонтеров включает в себя экстренную доставку лекарств, помощь замерзшим в застрявших машинах, доставку топлива для обогрева дома и другие неотложные ситуации, – рассказал директор МАУ «ЦМИ» Олег Гортованов.

Волонтеры от местного отделения партии «Единая Россия» помогли жительнице Томари – Ольге было необходимо добраться до больницы, но заметенный двор мешал самостоятельно выйти. Активисты расчистили проход до двери подъезда и довезли Ольгу до медицинского учреждения. К работе по помощи людям в муниципальном образовании присоединились в том числе неравнодушные предприниматели. Звонки принимаются по номерам телефонов: 8-914-750-8204 (Елена Анатольевна Дудина), 2-62-07 (ЕДДС).

57 волонтеров готовы оказать помощь жителям Долинского района. Специальные группы созданы в муниципальном центре и селах городского округа. Обратиться за помощью можно по номеру телефона единой диспетчерской службы: 8 (42442) 28000.

Волонтеры Корсаковского района доставляют продукты питания в Соловьевку и Дачное – в населенные пункты, куда ограничено движение транспорта. К настоящему моменту выполнено 12 заявок.

В Холмском районе в ряды волонтеров вступили сотрудники администрации, учащиеся мореходного училища и члены «Молодой Гвардии Единой России». Добровольцы доставляют продукты питания, оказывают помощь в расчистке дворов. Заявки принимаются по телефонам: 20371, 20355.

За помощью волонтеров могут обратиться жители Невельского района. Звонки принимают по номерам: 8-(42436) 6-09-39 (служба ЕДДС).

Добровольцы из Анивского района доставляют жителям продукты питания, оказывают транспортную помощь и расчищают территории социальных объектов. Выполнено уже более 20 заявок. Обращение можно оставить по телефону: 8 (42441) 4-15-17 (служба ЕДДС).

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