Жители юга Сахалина могут обратиться за помощью волонтеров во время циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неравнодушные сахалинцы объединились, чтобы помочь своим землякам во время сильной метели. Волонтерские организации работают в Южно-Сахалинске, а также в Долинском, Корсаковском, Холмском, Анивском, Невельском и Томаринском районах. Обращения поступают от многодетных семей, пенсионеров и инвалидов, участников СВО и жителей частного сектора, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Неравнодушные островитяне помогают в экстренной доставке жизненно важных лекарств, привозят топливо для обогрева домов, приобретают и доставляют продукты питания, расчищают территории от снега, сопровождают людей в медучреждения. Для работы в условиях циклона сахалинцы используют в том числе собственную технику – внедорожники и снегоходы.

Так, в островной столице помощь людям оказывают 60 волонтеров. Работа организована в рамках проекта «ВьЮжный десант». Действия добровольцев координирует Центр молодежных инициатив (ЦМИ) Южно-Сахалинска. К этому моменту поступило более 100 заявок, выполнено – 43. К примеру, сегодня утром волонтеры на специальных автомобилях и снегоходах доставили операционную бригаду врачей до Железнодорожной больницы. Обратиться за помощью можно по телефонам: 8 (4242) 300-720, 8-914-759-00-58, 8-914-757-27-27.

– Сегодня я пойду покупать продукты инвалиду, который живет в моем квартале. Вчера, за один день, более 100 человек обратились за помощью волонтеров. Работа волонтеров включает в себя экстренную доставку лекарств, помощь замерзшим в застрявших машинах, доставку топлива для обогрева дома и другие неотложные ситуации, – рассказал директор МАУ «ЦМИ» Олег Гортованов.

Волонтеры от местного отделения партии «Единая Россия» помогли жительнице Томари – Ольге было необходимо добраться до больницы, но заметенный двор мешал самостоятельно выйти. Активисты расчистили проход до двери подъезда и довезли Ольгу до медицинского учреждения. К работе по помощи людям в муниципальном образовании присоединились в том числе неравнодушные предприниматели. Звонки принимаются по номерам телефонов: 8-914-750-8204 (Елена Анатольевна Дудина), 2-62-07 (ЕДДС).

57 волонтеров готовы оказать помощь жителям Долинского района. Специальные группы созданы в муниципальном центре и селах городского округа. Обратиться за помощью можно по номеру телефона единой диспетчерской службы: 8 (42442) 28000.

Волонтеры Корсаковского района доставляют продукты питания в Соловьевку и Дачное – в населенные пункты, куда ограничено движение транспорта. К настоящему моменту выполнено 12 заявок.

В Холмском районе в ряды волонтеров вступили сотрудники администрации, учащиеся мореходного училища и члены «Молодой Гвардии Единой России». Добровольцы доставляют продукты питания, оказывают помощь в расчистке дворов. Заявки принимаются по телефонам: 20371, 20355.

За помощью волонтеров могут обратиться жители Невельского района. Звонки принимают по номерам: 8-(42436) 6-09-39 (служба ЕДДС).

Добровольцы из Анивского района доставляют жителям продукты питания, оказывают транспортную помощь и расчищают территории социальных объектов. Выполнено уже более 20 заявок. Обращение можно оставить по телефону: 8 (42441) 4-15-17 (служба ЕДДС).