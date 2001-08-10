Тихоокеанское
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26 января в школах Южно-Сахалинска продолжается дистанционное обучение
14:19, | Новости общества Сахалина и Курил

26 января в школах Южно-Сахалинска продолжается дистанционное обучение

26 января в школах Южно-Сахалинска продолжается дистанционное обучение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с продолжением мощного циклона и действующим на территории городского округа режимом ЧС, в пятницу, 26 января, учащиеся первой и второй смен всех школ Южно-Сахалинска продолжат учиться в дистанционном режиме.

В детских садах города  организована работа дежурных групп.

О возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону — 112. Номера телефонов оперативных служб размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».

Информация о прохождении циклона, дорожной обстановке в городе оперативно обновляется в официальном телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска.

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