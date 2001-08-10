Тихоокеанское
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14:04, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине на 26 января отменены все пригородные поезда

На Сахалине на 26 января отменены все пригородные поезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточная железная дорога предупреждает о том, что все пригородные поезда в Сахалинской области отменены и на 25, и на 26 января, пишет astv.ru.

Причина - ухудшение погодных условий. Пассажирская компания "Сахалин" приносит свои извинения за доставленные неудобства.

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