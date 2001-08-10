В Невельском районе лавина едва не накрыла экипаж сотрудников полиции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Невельском районе лавина едва не накрыла экипаж сотрудников ДПС во время патрулирования, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Полицейские ОМВД России по Невельскому городскому округу проводили обследование дороги "Невельск-Холмск", когда в районе села Ясноморское начала сходить лавина. К счастью, полицейский, находившийся за рулём, успел сориентироваться и быстро сдать назад.
Сошедший пласт снега полностью перекрыл возможность передвижения по дороге.
Убедившись, что под лавину не попали другие транспортные средства, полицейские оперативно сообщили о сходе в районную администрацию. На место сразу выехала спецтехника. Сейчас последствия стихии устраняет погрузчик.
Сотрудники полиции продолжают нести службу на дорогах для обеспечения безопасности и бесперебойного сообщения для проезда машин спецтехники и помощи водителям.
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