Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2024
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Перенесено заседание административной комиссии Южно-Сахалинска
11:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Управляющие компании Южно-Сахалинска ведут патрульную расчистку выходов из подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На помощь дворникам выходят неравнодушные горожане. К работе по расчистке подключаются все больше жильцов.  Совместные усилия сейчас помогут быстрее обеспечить беспрепятственный доступ в жилые дома, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов, управляющим компаниям на данный момент настоятельно рекомендовано осуществлять патрульную расчистку входных групп.

- Это приоритет. Чтобы граждане, в том числе у которых есть необходимость покидать жилые помещения (они работают в экстренных службах), могли беспрепятственно выйти. Департамент городского хозяйства, государственная жилищная инспекция, отдел муниципального жилищного контроля сейчас держат эту ситуацию на контроле, - сказал Евгений Золотов.

Отметим, уже вчера ряд дворов в Южно-Сахалинске расчищали с помощью снегоочистительной техники. Сегодня эта работа продолжится.

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