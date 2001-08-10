Управляющие компании Южно-Сахалинска ведут патрульную расчистку выходов из подъездов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На помощь дворникам выходят неравнодушные горожане. К работе по расчистке подключаются все больше жильцов. Совместные усилия сейчас помогут быстрее обеспечить беспрепятственный доступ в жилые дома, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов, управляющим компаниям на данный момент настоятельно рекомендовано осуществлять патрульную расчистку входных групп.
- Это приоритет. Чтобы граждане, в том числе у которых есть необходимость покидать жилые помещения (они работают в экстренных службах), могли беспрепятственно выйти. Департамент городского хозяйства, государственная жилищная инспекция, отдел муниципального жилищного контроля сейчас держат эту ситуацию на контроле, - сказал Евгений Золотов.
Отметим, уже вчера ряд дворов в Южно-Сахалинске расчищали с помощью снегоочистительной техники. Сегодня эта работа продолжится.
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