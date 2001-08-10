в Южно-Сахалинске во время циклона продолжается волонтерский проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Координатором выступает Центр молодежных инициатив при содействии администрации города Южно-Сахалинска. Неравнодушные жители объединились во время затяжной непогоды, чтобы помочь всем, кто нуждается, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, утром 25 января, участники «ВьЮжного десанта» на проходимых автомобилях и снегоходах доставили операционную бригаду врачей до места работы в Железнодорожную больницу.

Сейчас в проекте около 60 активных горожан. Кроме них в чате есть лидеры общественных организаций со своим активом. Задействованы в инициативе и южносахалинцы без транспортных средств, готовые оказать помощь нуждающимся соседям по микрорайону.

- Сегодня я пойду покупать продукты инвалиду, который живет в моем квартале. Вчера, за один день за помощью волонтеров обратились более 100 человек. Кому-то нужна была экстренная доставка лекарства, кто-то замерзал в застрявших машинах, у кого-то закончилось топливо для обогрева дома и не было возможности его доставить. К вечеру удалось отработать около 40 заявок. Работа продолжится и сегодня, - рассказал директор МАУ «ЦМИ» Олег Гортованов.

Напомним, это уже не первая добровольческая акция ЦМИ, реализуемая в период ЧС в Южно-Сахалинске. Предшественниками нынешнего проекта были «Водный десант» и «Коронавирусный десант».

Работа волонтеров «ВьЮжного десанта» продолжится до конца снежного циклона.