Оперативный штаб: спецтехника зайдет в новый микрорайон Дальнего
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В мэрии завершился очередной оперативный штаб по прохождению циклона. Ожидается, что он продолжить оказывать влияние до утра субботы, 27 января, постепенно осадки и сила ветра начнут снижаться. Режим ЧС в Южно-Сахалинске сохраняется, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Расчистка центральных улиц ведется в круглосуточном режиме. Важно - проезды по магистральным улицам удалось сохранить, постоянно, в том числе ночью, расчищая для обеспечения проезда спецтехники, скорой помощи, аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций; развоза продуктов. Особое внимание уделяется работам у социальных объектов, сообщил первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.
По мере выполнения работ и улучшении погодных условий техника будет выходить на второстепенные улицы, основные улицы планировочных районов и сел.
Так, сегодня дорожные службы начнут распечатывать новый микрорайон Дальнего, где проживает около 10 тысяч человек. Есть необходимость. Надо раскрыть основные улицы - Крымскую, Московскую, Большую Полянку - хотя бы одним проездом спецтехники, чтобы у местных жителей была возможность пешком пройти к магазинам, отметил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша. Работа спецтехники завода им.Федотова будет организована.
Также решается вопрос по организации завоза топлива, продуктов в села Березняки, Синегорск.
Администрация города убедительно призывает горожан не выбрасывать мусор в мусоропроводы, отнестись с пониманием и до окончания циклона не выбрасывать на площадки тот мусор, который может длительно храниться.
У всех профильных сотрудников мэрии, которые задействованы в контроле за работами по ликвидации ЧС - рабочий день.
Большую помощь оказывают волонтеры при координации Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска. Неравнодушные горожане «ВьЮжного десанта» готовы адресно помочь людям в сложной ситуации.
Добавим, о возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Номера телефонов оперативных служб (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1506/569) размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».
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