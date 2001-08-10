Администрация Южно-Сахалинска держит на контроле работу по вывозу мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несмотря на сложные погодные условия, ситуация с вывозом мусора в Южно-Сахалинске остается стабильной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов, на ряде площадок емкости почти заполнены, но ситуация находится на контроле администрации. Все управляющие компании обеспечены мешками для временного складирования мусора, который не помещается в контейнеры. Выдача необходимого инвентаря продолжается.

По мере расчистки основных магистралей предусмотрена установка перехватывающих контейнерных площадок. Это позволит убирать мусор с дворовых территорий, в которые затруднен проезд спецтехники. Будет организовано 19 таких точек. О местах установки мобильных площадок будет сообщено дополнительно.

Жителей Южно-Сахалинска просят с поминанием отнестись к ситуации и по возможности не выбрасывать мусор, который можно хранить дольше, в мусоропроводы, не складировать его в контейнеры до тех пор, пока к ним не будет обеспечен доступ мусоровозов.

Напоминаем, в связи с прохождением циклона в городском округе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Все службы города работают в режиме повышенной готовности.