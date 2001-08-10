Тихоокеанское
информационное агентство
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09:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Расчистка Южно-Сахалинска продолжается

Расчистка Южно-Сахалинска продолжается

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы, несмотря на обильные осадки и сложные погодные условия, продолжают работу в круглосуточном режиме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всего днём в расчистке города будут задействованы 50 единиц техники, в том числе 21 погрузчик и 15 грейдеров, и 48 человек.

В связи с введённым режимом ЧС и продолжающимся циклоном первоочередная задача дорожных служб - расчистка и поддержание в проезжем состоянии магистральных улиц для обеспечения проезда экстренных служб и спецтехники. При необходимости проезда экстренных служб в частном секторе будет организовано сопровождение МЧС.

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