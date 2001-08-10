Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2024
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Перенесено заседание административной комиссии Южно-Сахалинска
09:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Перенесено заседание административной комиссии Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заседание административной комиссии города Южно-Сахалинска, назначенное на 25 января 2024 года, отменяется. О дате и времени рассмотрения дел об  административных правонарушениях, лица будут  извещены дополнительно.

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