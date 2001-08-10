В Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС, автобусы не ходят

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Режим ЧС продолжает действовать на территории всего городского округа «Город Южно-Сахалинск». Улучшений погодных условий на утро 25 января не наблюдается. Ураганный ветер и сильный снег вновь скорректировали работу общественного транспорта. Сегодня городские автобусы не выйдут на линии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В связи с этим администрация Южно-Сахалинска в очередной раз призывает работодателей перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы, а горожан - без исключительной необходимости не выходить на улицы.

Соблюдая технику безопасности, в ночь на 25 января 93 единицы техники и 26 человек расчищали центральные улицы областного центра: Компроспект, Горького, Емельянова, Пограничная, Комсомольская, Пуркаева, Больничная, пр. Мира, Сахалинская, Украинская, 1-я Октсбрьская, Победы, Холмская, Транзитная, Железнодорожная, Ленина.

Расчистка центральных улиц ведется в первую очередь, так как к ним примыкают второстепенные улицы города. Спецтехнике — машинам коммунальных служб, «скорой помощи», пожарным - проще, преодолев по центральным улицам основной маршрут, добраться до точки назначения. Также на центральных улицах города расположены АЗС, обеспечивающие заправку спецтехники, больницы и круглосуточные магазины, в которые осуществляется привоз хлеба.

Вся актуальная информация будет оперативно размещаться на официальном сайте, в сми и телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска.