На Камчатке из капкана спасли рысь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Мильковского района спас рысь, попавшую лапой в капкан. Сообщается, что животное пришло во двор к мужчине и каким-то образом зацепилось капканом за собачью цепь, на которой находился пёс по кличке Красавчик. Инцидент был записан на камеру мобильного телефона, а кадры оказались в распоряжении ТК "41 Регион".

«Первый раз такое вижу! Смотрите, что за картина, Красавчик! Красвчик, ты точно красавчик! Смотрите, рысь поймал! У меня адреналин, я вообще очень сильно боюсь. Она по ходу уставшая, буду надеяться, что не нападет», — описывает за кадром произошедшее автор видео. — «Я не понимаю, как они с Красавчиком, который на цепи сидел, зацепились».

Сообщается, что мужчине удалось освободить рысь, после чего она сразу предпочла ретироваться. По словам очевидца, животное было слабым и истощенным на вид.

Напомним, за последнее время на Камчатке участились случаи, когда рыси выходят к людям. Специалисты связывают это с уменьшением численности зайцев в лесах, которые являются основной пищей диких кошек.