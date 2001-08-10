В Холмске в этом году отремонтируют участок одной из центральных улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске в 2024 году капитально отремонтируют участок улицы Советской протяженностью более километра. А на городские маршруты выйдут новые автобусы. Вопросы дорожного строительства, благоустройства и транспортного сообщения стали одними из ключевых на встрече жителей Холмского района с губернатором Валерием Лимаренко, которая состоялась вчера, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Несколько жителей пожаловалась главе региона на плохую организацию маршрутного транспорта как в городе, так и на направлениях с селами муниципалитета. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев рассказал, что ситуацию подробно обсудили на рабочем совещании с представителями компаний-перевозчиков. Мэрия обязуется усилить ряд маршрутов, в том числе благодаря новым 9 автобусам, которые правительство региона передало Холмску на днях. Еще несколько единиц будут поставлены в Холмск в течение этого года. По поручению Валерия Лимаренко в ближайшие дни также должен решиться вопрос с организацией перевозок по маршруту Чехов – Южно-Сахалинск.

Еще несколько жителей поинтересовались, когда начнутся работы по капремонту на Чеховском перевале и завершатся на невельском направлении.

– Перевал сложный, проектирование работ начнется в 2025 году, в 2026 приступим к работам, которые продлятся около двух лет. На невельском направлении за 2024-2025 год полностью заасфальтируем дорогу, – рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.

Мэр Холмского района Дмитрий Любчинов также добавил, что до 1 июля на автостанции города установят модульное здание для пассажиров, а в течение 2024 года на улице Советской капитально отремонтируют участок протяженностью 1,3 км.

– Первомайская, 11. В подвале грунтовые воды. Их постоянно откачивают, но процесс повторяется. Дом скатывается, когда это закончится? – поступил вопрос из зала.

– Первомайская, 10. В фасаде дома практически сквозные дыры, – добавила другая жительница.

– Никто не будет мириться с тем, что в подвале дома вода или дыра в фасаде. Такие вопросы необходимо решать немедленно, мэрии вместе со специалистами министерства ЖКХ и фонда капремонта в кратчайшие сроки обследовать объекты и принять меры. Люди должны жить в комфорте, – отметил Валерий Лимаренко.

Одна из жительниц обратила внимание на то, что в Холмске нет как такового рынка и парка.

Мэр Дмитрий Любчинов сообщил, что Холмск активно проводит благоустройство в рамках в том числе федерального проекта формирования комфортной городской среды, займутся и парком. А по поручению Валерия Лимаренко областной минсельхоз совместно с муниципалитетом проработает вопрос организации мест для торговли огородников и садоводов. Вместе с тем ярмарки в городе проводятся регулярно.

– У нас есть холмский народный театр, мы его очень любим. Но хотелось бы, чтобы и артисты из Южно-Сахалинска к нам приезжали, – обратилась одна из жительниц.

Министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик обрадовала холмчан, что этот год у них будет насыщен на культурные события. С гастролями в портовый город приедут артисты Чехов-центра, театра кукол и областной филармонии.

Всего в ходе встречи с главой региона поступило около 4 десятков вопросов. На все получены ответы, каждое обращение взято на контроль.

Также в ходе мероприятия губернатор вручил медали «За отвагу» участникам СВО Алексею Резникову и Андрею Колпакчи. Зал встречал мужчин стоя, аплодируя несколько минут. Еще двум холмчанам вручили медали «Сахалинская область – Фронту», ими отмечены генеральный директор ООО «Омега» Эдуард Цзю и генеральный директор ООО «Нефтегазснаб» Николай Каманицын. Около десятка холмчан получили благодарственные письма губернатора Сахалинской области.