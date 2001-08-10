В Холмске в этом году отремонтируют участок одной из центральных улиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмске в 2024 году капитально отремонтируют участок улицы Советской протяженностью более километра. А на городские маршруты выйдут новые автобусы. Вопросы дорожного строительства, благоустройства и транспортного сообщения стали одними из ключевых на встрече жителей Холмского района с губернатором Валерием Лимаренко, которая состоялась вчера, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Несколько жителей пожаловалась главе региона на плохую организацию маршрутного транспорта как в городе, так и на направлениях с селами муниципалитета. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев рассказал, что ситуацию подробно обсудили на рабочем совещании с представителями компаний-перевозчиков. Мэрия обязуется усилить ряд маршрутов, в том числе благодаря новым 9 автобусам, которые правительство региона передало Холмску на днях. Еще несколько единиц будут поставлены в Холмск в течение этого года. По поручению Валерия Лимаренко в ближайшие дни также должен решиться вопрос с организацией перевозок по маршруту Чехов – Южно-Сахалинск.
Еще несколько жителей поинтересовались, когда начнутся работы по капремонту на Чеховском перевале и завершатся на невельском направлении.
– Перевал сложный, проектирование работ начнется в 2025 году, в 2026 приступим к работам, которые продлятся около двух лет. На невельском направлении за 2024-2025 год полностью заасфальтируем дорогу, – рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.
Мэр Холмского района Дмитрий Любчинов также добавил, что до 1 июля на автостанции города установят модульное здание для пассажиров, а в течение 2024 года на улице Советской капитально отремонтируют участок протяженностью 1,3 км.
– Первомайская, 11. В подвале грунтовые воды. Их постоянно откачивают, но процесс повторяется. Дом скатывается, когда это закончится? – поступил вопрос из зала.
– Первомайская, 10. В фасаде дома практически сквозные дыры, – добавила другая жительница.
– Никто не будет мириться с тем, что в подвале дома вода или дыра в фасаде. Такие вопросы необходимо решать немедленно, мэрии вместе со специалистами министерства ЖКХ и фонда капремонта в кратчайшие сроки обследовать объекты и принять меры. Люди должны жить в комфорте, – отметил Валерий Лимаренко.
Одна из жительниц обратила внимание на то, что в Холмске нет как такового рынка и парка.
Мэр Дмитрий Любчинов сообщил, что Холмск активно проводит благоустройство в рамках в том числе федерального проекта формирования комфортной городской среды, займутся и парком. А по поручению Валерия Лимаренко областной минсельхоз совместно с муниципалитетом проработает вопрос организации мест для торговли огородников и садоводов. Вместе с тем ярмарки в городе проводятся регулярно.
– У нас есть холмский народный театр, мы его очень любим. Но хотелось бы, чтобы и артисты из Южно-Сахалинска к нам приезжали, – обратилась одна из жительниц.
Министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик обрадовала холмчан, что этот год у них будет насыщен на культурные события. С гастролями в портовый город приедут артисты Чехов-центра, театра кукол и областной филармонии.
Всего в ходе встречи с главой региона поступило около 4 десятков вопросов. На все получены ответы, каждое обращение взято на контроль.
Также в ходе мероприятия губернатор вручил медали «За отвагу» участникам СВО Алексею Резникову и Андрею Колпакчи. Зал встречал мужчин стоя, аплодируя несколько минут. Еще двум холмчанам вручили медали «Сахалинская область – Фронту», ими отмечены генеральный директор ООО «Омега» Эдуард Цзю и генеральный директор ООО «Нефтегазснаб» Николай Каманицын. Около десятка холмчан получили благодарственные письма губернатора Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:08 Сегодня Метель в Южно-Сахалинске остановила работу общественного транспорта
09:27 Сегодня В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС
11:10 Сегодня Губернатор Сахалинской области призвал работодателей перевести своих сотрудников на дистанционный режим
11:41 Сегодня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, кому необходима помощь волонтеров
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
17:09 18 Января Сахалинцев просят помочь разыскать мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против ребенка
14:15 17 Января В Южно-Сахалинске действуют места для реализации улова любительского рыболовства
12:59 19 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" открыл дополнительные площади под обслуживание рейсов внутренних авиалиний
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
16:54 29 Декабря В Южно-Сахалинске идет подготовка к рейтинговому голосованию по благоустройству общественных территорий
10:01 29 Декабря В Южно-Сахалинске открылась выставка "Неизвестный"
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?