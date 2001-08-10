ВТБ: в 2023 году спрос на "семейную" ипотеку вырос почти вдвое
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам 2023 года «семейную» ипотеку в ВТБ получили около 74 тысячи россиян более чем на 419 млрд рублей. Это почти вдвое по объему и количеству превышает показатели за 2022 год. С момента запуска «семейной» ипотеки в мае 2018 года ею воспользовались около 189,5 тысячи заемщиков ВТБ, получив на улучшение жилищных условий более 876 млрд рублей. Учитывая значимость демографического фактора для государства и стремление российских семей расширить жилплощадь значение программы будет возрастать, поэтому банк поддерживает ее потенциальное продление.
"Семейная ипотека" зарекомендовала себя как эффективный инструмент улучшения жилищных условий семей. Вместе с выплатой материнского капитала и дополнительной финансовой поддержкой многодетных заемщиков госпрограмма позволяет им быстрее и качественнее решить квартирный вопрос.
Возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях приобрела особую ценность в период высоких ставок по базовым программам кредитования. В прошлом году по «семейной ипотеке» ВТБ провел каждую вторую льготную сделку.
Средний размер кредита по итогам 2023 года составил 5,7 млн рублей. Подавляющее большинство заемщиков приобретали квартиры на первичном рынке. Прежде всего, однокомнатные: такие объекты заняли 47% в общем количестве сделок по программе. На втором месте – двухкомнатные квартиры с долей в выдачах 33%. Примерно каждый пятый в рамках «семейной» ипотеки покупал трехкомнатные объекты.
Для ВТБ, как социально ориентированного банка, развитие комплексной работы с семьями в 2024 году станет основным приоритетом. Банк продолжит реализовывать собственные программы по финансовой и нематериальной помощи семьям в различных жизненных ситуациях и упрощать процесс получения господдержки.
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