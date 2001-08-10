С сахалинскими школьниками поговорили о вреде курения, алкоголя, наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
СУ СК РФ по Сахалинской области уделяется особое внимание профилактике преступлений и происшествий, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Сотрудники следственного управления и территориальных следственных отделов регулярно посещают различные учебные заведения с целью проведения профилактических мероприятий среди детей и молодежи, рассказали ТИА "Острова".
Старший следователь Холмского межрайонного следственного отдела Юлия Комлева, совместно с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних и участковым уполномоченным ОМВД России по Холмскому городскому округу ранее посетили МАОУ СОШ с. Правда Холмского района.
Школьникам рассказали о вреде курения, употребления спиртосодержащей продукции и энергетических напитков, наркотических средств и сильнодействующих веществ, а также их прекурсоров.
Юлия Комлева рассказала подросткам о правилах соблюдения информационной безопасности при использовании социальных сетей и мессенджеров. Следователь разъяснила учащимся, о негативных последствиях самовольного ухода из дома и последствия их безвестного отсутствия, в том числе, о возможном совершении в отношении них преступлений и правонарушений.
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