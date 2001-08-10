От сессии до сессии: фильмы и сериалы из разных стран про веселые студенческие годы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 января в России традиционно отмечается День студента – окончание сессии и праздник, в который стоит поздравить всех, причастных к веселой студенческой жизни. В том, что она именно такая – веселая, яркая, полная определяющих всю жизнь событий – сомневаться не приходится. Вместе с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС мы собрали подборку фильмов и сериалов, которые перенесут вас в беззаботные деньки студенческой жизни.

Драма «1000 дешевых зажигалок» (18+), Россия

Фильм Ирины Обидовой рассказывает историю друзей Тёмы и Кости, которые учатся в техникуме портового городка. Они – настоящие друзья, но со временем и со взрослением их дорожки начинают расходиться: Костя хочет во что бы то ни стало урвать самый лакомый кусочек студенческой жизни, а Тема пока остается максималистом и выступает против всех. Между ними возникает конфликт, который разгорается еще больше из-за девушки по имени Кира. «1000 дешевых зажигалок» - кино драматическое, но не лишенное светлых и радостных моментов жизни молодых ребят.

Комедия «Молодой человек» (18+), Россия

К счастью, в современном мире никогда не поздно вернуть себе студенческую жизнь, даже если вы уже давно погрязли в рабочих и семейных проблемах. Воспользовавшись своим молодым внешним видом, тридцатилетний Ваня Ревзин вписывается в интеллектуальный лагерь для талантливой молодежи, где можно получить внушительный денежный приз. Потенциально этот приз решит все его проблемы с кредитами и недовольной женой, но не только: инвестор мероприятия – одноклассник и враг Вани, с которым тот хочет поквитаться. Ревзина ждет невероятное лето в компании школьников и студентов.

Комедия «Блондинка в законе» (12+), США

Комедия из нулевых с Риз Уизерспун в роли канонической блондинки в розовом прошла прекрасную проверку временем: в Эль Вудс сегодня никто не видит глупенькую барышню, но видят девушку, которая взяла себя в руки и заставила всех разглядеть в себе личность с блестящим интеллектом. Парень Эль, студент юридического факультета Гарварда, бросил ее, потому что быть с ней ему «не по статусу», а она взяла и тоже поступила в Гарвард, попутно очаровав всех. У Эль началась та самая невероятная студенческая жизнь с кучей вечеринок и открывающихся возможностей.

Комедийно-драматический сериал «Кафедра» (16+), США

В сериале с Сандрой О, звездой «Убивая Еву», преподавательница английского Джи Юн-ким из Пембрука узнает о повышении – ей предлагают возглавить кафедру, причем ее подчиненными будут преимущественно мужчины. Для них непривычно видеть на этом посту женщину. Но Ким твердо намерена вытащить колледж из кризиса, несмотря на подножки от коллег и бунт студентов. Веселье студенческо-преподавательских отношений в «Кафедре» идет рука об руку с решением важных проблем, которые знакомы каждому, кто учился в университете.

Комедийный сериал «Сексуальная жизнь студенток» (18+), США

Сюжет этого сериала начинается с заселения в общагу и сразу же обещает множество комедийных ситуаций. Соседками предстоит стать четырем совсем разным девушкам с разным материальным положением и взглядами на жизнь. Первый курс, новые знакомства, куча вечеринок – их ждет самое прекрасное время в жизни. Несмотря на довольно прямолинейное название, «Сексуальная жизнь студенток» - сериал про становление личности, стремление узнать себя и других; про мечту, надежду на будущее.

Комедийно-драматический сериал с элементами фентези «Академия вампиров» (12+), США

В фентези режиссера Марка Уотерса, автора популярных подростковых комедий «Чумовая пятница» и «Дрянные девчонки», студентами будут не совсем люди, а вампиры и дампиры – дети собственно вампиров и простых смертных. Дампир Розмари дружит с Лиссой – не просто вампиршей, а представительницей самого древнего и могущественного клана. Подруги чувствуют друг друга на расстоянии, и это волшебное свойство пригождается им, когда учебный год вдруг идет не по плану.