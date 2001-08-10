Завтра, 25 января, уроки во всех школах Южно-Сахалинска будут проходить в дистанционном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с продолжением масштабного циклона, в четверг, 25 января, учащиеся первой и второй смен всех школ Южно-Сахалинска продолжат учиться в дистанционном режиме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В детских садах города будут организованы дежурные группы.

О возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону — 112. Номера телефонов оперативных служб размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».

Информация о прохождении циклона, дорожной обстановке в городе оперативно обновляется в официальном телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска https://t.me/ysakhalinsk.