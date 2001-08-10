Губернатор Сахалинской области поручил МЧС и ГИБДД помогать эвакуировать с улиц застрявшие автомобили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко на заседании региональной комиссии по чрезвычайной ситуации поручил руководству МЧС и ГИБДД организовать патрулирование центральных улиц населенных пунктов области, чтобы помочь гражданам эвакуировать застрявшие в снегу автомобили. Это позволит обеспечить расчистку основных магистралей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Со вчерашнего дня Сахалинская область находится под воздействием мощного циклона. За короткое время выпало более месячной нормы осадков. В результате в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В ходе заседания главы муниципальных образований, представители ключевых ведомств доложили о ситуации, о мерах по борьбе с последствиями непогоды. В регионе закрыт проезд по ряду участков главной островной магистрали Южно-Сахалинск – Оха, межмуниципальных дорог. Остановлена работа общественного транспорта в Южно-Сахалинске. Без энергоснабжения остались 2700 человек, в основном это жители сел Владимировка и Дальнее, входящих в состав Южно-Сахалинска. Ремонтные бригады ведут работы по ликвидации аварий. Коммунальные службы, торговые организации, учреждения здравоохранения работают в штатном режиме. «Скорая помощь» обеспечена необходимой техникой высокой проходимости.

- Чтобы службы жизнеобеспечения выполняли свою работу, нам нужно расчистить основные дороги. Я с утра ездил по городу и обратил внимание, что многие машины буксуют, останавливаются и перегораживают проезд. Поэтому необходимо помочь всем водителям, чтобы убрать автомобили с проезжей части. Это касается не только Южно-Сахалинска, но и других городов и сел области. Это даст нам возможность обеспечить проезд. Будут дороги, будет и хлеб в магазинах, и энергетики смогут добраться к месту аварий, - сказал Валерий Лимаренко.

Также глава региона настоятельно рекомендовал руководителям предприятий всех форм собственности перевести работу в удаленный режим, чтобы не подвергать опасности сотрудников, которые не задействованы в работе служб жизнеобеспечения или производств непрерывного цикла.

На улицы населенных пунктов выведена вся муниципальная техника, предназначенная для уборки снега. Глава региона обратился к строителям и военным с просьбой принять участие в этой работе. Он также поставил задачу перед управляющими компаниями: дворники должны работать, не ожидая окончания циклона, чтобы при необходимости жители могли выйти за продуктами.

По данным МЧС, непогода начнет стихать только в пятницу во второй половине дня.