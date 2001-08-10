В связи с усилением метели в Южно-Сахалинске отменены пригородные поезда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с прохождением метели сегодня, 24 января, отменен ряд пригородных поездов, курсирующих по следующим маршрутам:
№ 6016 сообщением Южно-Сахалинск - Пять Углов, отправлением со ст. Южно-Сахалинск в 18.30;
№ 6015 сообщением Пять Углов — Южно-Сахалинск, отправлением со ст. Пять Углов в 20.17;
№ 6303 сообщением Южно-Сахалинск- Поронайск, отправлением со ст. Южно-Сахалинск в 16.00;
№ 6201/6202 сообщением Южно-Сахалинск- Томари, отправлением со ст. Южно-Сахалинск в 17.35.
Также отменяются пригородные поезда на участках:
Ново-Александровск - Южно-Сахалинск - Христофоровка №6511 - №6518 (время курсирования с 14.46 до 22.42);
Алые розы (Дальнее 1) - Южно-Сахалинск №6031 - №6050 (время курсирования с 15.00 до 21. 50).
Все поезда на участке Холмск - Чехов курсируют согласно графику.
Напоминаем, о возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Номера телефонов оперативных служб размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе "Актуально"
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