Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2024
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В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, кому необходима помощь волонтеров
11:41, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, кому необходима помощь волонтеров

В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, кому необходима помощь волонтеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента социальной политики принимают сообщения от жителей областного центра, которым необходима помощь волонтеров. Горячая линия работает по номеру телефона 300-720, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Горожане могут сообщить о ситуациях, требующих сторонней помощи. К работе подключены волонтеры. В случае необходимости к южносахалинцам будут организованы выезды добровольцев.

Также горожане могут обращаться на горячую линию и по другим вопросам. Специалисты департамента перенаправят сообщение в соответствующие службы. Отметим, по состоянию на 10.00 обращений от жителей не поступало.

Добавим сотрудники департамента находятся на связи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями с ограниченными возможностями здоровья, многодетными семьями и другими категориями граждан.

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