Сахалинцев зовут на День рождения Антона Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер «Чехов и компания» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 января. Мероприятие в этом году посвящено теме театра, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Этот вечер станет прекрасной возможностью углубиться в творчество мастера слова, познакомиться с его жизнью и вкладом в мировую литературу.

В программе вечера примут участие артисты театральной студии «Счастливый случай». Они представят постановку нескольких комедийных рассказов великого русского классика, которые не утратили своей актуальности в наше время.

Дополнит мероприятие книжная выставка «Чехов и театр» из фондов научной библиотеки.

Встреча пройдет в зале имени А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ). Начало в 18.30. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-46.