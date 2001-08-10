Губернатор Сахалинской области призвал работодателей перевести своих сотрудников на дистанционный режим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 января на Сахалин обрушился самый мощный в новом году снежный циклон. Стихия сильно ударила по областному центру – объявлен режим ЧС. Губернатор Валерий Лимаренко провел оперативный штаб в администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В областном центре порывы ветра достигают 25 м/с. На дорогах наблюдается практически нулевая видимость, полностью остановлена работа общественного транспорта. Отменено движение межмуниципальных автобусов, железнодорожного транспорта, отложены авиарейсы.

– Все службы жизнеобеспечения готовы к непогоде. Медицина, энергетика, полиция, доставка продовольствия – все должно работать, как часы. При необходимости помощь им, чтобы добраться до места назначения будут оказывать МЧС и коммунальные службы. Циклон будет бушевать несколько дней, поэтому сейчас даны все необходимые указания. Непрерывно ведется расчистка центральных улиц и входных групп в подъезды. Руководители предприятий сейчас должны постараться сделать так, чтобы люди, не задействованные на предприятиях жизнеобеспечения или непрерывного цикла, не выходили на работу. Если это возможно, необходимо организовать дистанционную работу из дома. Понимаю, что есть случаи, когда производственный процесс требует, чтобы сотрудник находился на месте. Тогда мы готовы оказать помощь, чтобы доставить человека на работу, привезти горячее питание или решить другие вопросы, – сказал Валерий Лимаренко.

В областном центре все силы сейчас брошены на расчистку магистральных улиц. Работу спецтехники существенно затрудняет непрекращающаяся метель.

– Многие водители вчера остались ночевать на работе. Мы будем постоянно поддерживать проезд по основным дорогам. Это необходимо для работы аварийных служб, магазинов и других предприятий, которые работают, несмотря на непогоду. При необходимости спецтехника будет пробивать проезд для машин скорой помощи, энергетиков и других служб, – рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.

Перед управляющими компаниями поставлена задача – обеспечить дежурства дворников. Если потребуется, для сотрудников организуют питание, горячий чай и места обогрева.

Накануне коммунальные службы дополнительно вывезли мусор с контейнерных площадок. В торговых точках, особенно в отдаленных микрорайонах и селах областного центра, обеспечил необходимые запасы продовольствия. Южно-Сахалинский хлебокомбинат своевременно развез свою продукцию по магазинам.

По прогнозам синоптиков, Сахалин будет оставаться во власти стихии 24 и 25 января. Метель стихнет в пятницу, 26 января, а прекращение осадков ожидается во второй половине дня в субботу.