В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с крайне неблагоприятной погодной обстановкой в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме", - сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. - "В девять утра в администрации города я проведу заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В десять утра - соберемся в областном правительстве, чтобы обсудить ситуацию в регионе и принять необходимые решения по борьбе с последствиями непогоды".

Глава региона также призвал руководителей предприятий всех форм собственности максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Это необходимо, чтобы не подвергать жизнь и здоровье людей риску, а также обеспечить своевременную и оперативную уборку основных дорог.