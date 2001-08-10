Тихоокеанское
информационное агентство
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09:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Метель в Южно-Сахалинске остановила работу общественного транспорта

Метель в Южно-Сахалинске остановила работу общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Метель в Южно-Сахалинске ночью 24 января резко усилилась. В городе нулевая видимость, общественный транспорт не ходит. Людей просят оставаться дома сообщает astv.ru, ссылаясь на городские власти.

Весь общественный транспорт временно прекратил работу из-за нулевой видимости и сильных порывов ветра

Серьёзно затруднена работа спецтехники, осуществляющей расчистку улиц.

В городском округе наблюдаются частичные отключения света. Специалисты работают над устранением аварий.

"Просим работодателей максимально перевести сотрудников на удалёнку. Метель очень сильная. Важно обеспечить безопасность людей", - подчеркнули в мэрии.

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