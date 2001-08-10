Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный оператор обращает внимание потребителей, что в феврале они получат новые платежные документы за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, рассказали ТИА "Острова" в "Управлении по обращению с отходами".

Сахалинцы, проживающие в районах области теперь будут получать отдельную квитанцию с услугой по вывозу мусора. Обновления связаны с переходом регионального оператора на самостоятельное начисление.

- Раннее у наших инспекторов в районах не было возможности оперативно отрабатывать обращения, поступающие от жителей муниципальных образований. Новый порядок работы с начислениями позволит в кратчайшие сроки принимать в работу заявки и сразу же приступать к решению возникающих у потребителей вопросов и проблем. К тому же, в отдельной квитанции мы можем указать больше сведений о начислениях, способах их оплаты, контактную и другую важную информацию, - отметил заместитель генерального директора по сбыту АО «Управление по обращению с отходами» Александр Яцык.

Абонентам, проживающим в Южно-Сахалинске, направят платежный документ, в котором будут отображены начисления за услуги от регионального оператора по обращению с ТКО, управляющей компании и АО «СКК».

Обращаем внимание, что номера лицевых счетов абонентов и способы внесения платежей остаются прежними.

Напомним, оплачивать счета за коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца. Сделать это можно, не выходя из дома, на официальном сайте АО «Управление по обращению с отходами» через Систему «Город» (подробная информация размещена в разделе «Сроки и способы оплаты» - «Информационная карточка потребителя»). Также оплату можно провести через мобильное приложение «Квартплата+». Платежи проходят без комиссии.

Оплатить в сети интернет можно и с помощью платежного агента «ПАО ДЭК», а также в онлайн-банках (личный кабинет и мобильное приложение) - такой сервис предоставляет большинство финансовых организаций. Однако, при оплате указанными двумя способами, необходимо обращать внимание на сумму комиссии.