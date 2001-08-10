В Сахалинской области проводится регулярный мониторинг расчистки снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона Валерий Лимаренко поручил Госжилинспекции Сахалинской области в постоянном режиме проверять качество уборки снега во дорах. Сегодня специалисты инспекции и муниципального жилищного контроля в утренние часы провели мониторинг на придомовых территориях Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Проверка затронула более 20 управляющих компаний, которые работают не только в центре города, но и в Луговом, Новоалександровске, Дальнем. Во всех управляющих компаниях, которые были проинспектированы, дворники своевременно приступили к расчистке придомовых территорий.

– Перед нами стоит задача – приводить дворы в порядок, чтобы жильцы могли спокойно выйти из дома. Поэтому, зная, что будет сильный снегопад, работники нашей управляющей компании начали расчистку входных групп до 6 часов утра, – рассказала руководитель ООО «ЖЭУ-2» Тамара Домарад.

По стандарту, принятому в регионе, снег должен быть убран со входных групп в подъезды и тротуаров. Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул: расчистку и вывоз снега необходимо вести в постоянном режиме, не дожидаясь окончания непогоды.

– Госжилинспекция продолжит проводить ежедневный мониторинг. Подобные профилактические мероприятия позволяют своевременно реагировать на обращения сахалинцев и решать проблемы, связанные с расчисткой придомовых территорий от снега, – отметил руководитель Государственной жилищной инспекции Сахалинской области Константин Истомин.

По итогам сегодняшнего мониторинга, серьезных нарушений со стороны управляющих компаний выявлено не было. В ходе предыдущих январских циклонов были вынесены предостережения по расчистке придомовых территорий в адрес трех управляющих компаний Южно-Сахалинска. Предприятия устранили недостатки и сегодня подобных нарушений не допустили.

Напомним, о недобросовестной работе коммунальных предприятий жители могут сообщить на горячую линию ГЖИ: 8 (4242) 43-24-20. Также можно оставить обращение на горячую линию ЖКХ по номеру: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона, *0065 с мобильного или 8 (924) 884-42-03 через WhatsApp.