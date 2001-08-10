Тихоокеанское
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут об истории села Чехов

Сахалинцам расскажут об истории села Чехов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча в рамках культурно-просветительского проекта «Краеведческие штудии» пройдет в главной островной библиотеке 31 января. Лекцию «Потерянный город: взгляд в прошлое села Чехов» представит ведущий архивист государственного исторического архива Сахалинской области Анна Исайкина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Спикер расскажет о жизни прежнего города Чехова, представит обзор его развития и покажет архивные фотографии жизни сахалинских жителей современного села времен 1950-1980 годов.

 Встреча пройдет в зале имени А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ). Начало в 16.30. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-37.

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