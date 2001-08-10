Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2024
Сейчас 03:06
87,92|95,83|66,91
Сахалинка "утихомирила" разбуянившегося сожителя ударом ножа в грудь
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Последний на сегодня автобус из Южно-Сахалинска в Синегорск оправится в 18.10

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий прекращается работа маршрута №189 «Южно-Сахалинск-Синегорск». Последний на сегодня автобус до Синегорска отправится в 18.10 от остановки «Сквер пограничников», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?