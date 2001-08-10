Бригады Сахалинэнерго находятся в режиме повышенной готовности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Со вчерашнего дня 46 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад ПАО «Сахалинэнерго» в составе 184 человек и 74 единиц техники были переведены в режим повышенной готовности. Сегодня вечером ожидается усиление метели на юге Сахалина, сила ветра будет достигать 25 метров в секунду.
В настоящее время электрические сети напряжением 35 кВ и выше выдерживают натиск непогоды. Энергетики сегодня к 12 часам оперативно восстановили работу ЛЭП напряжением 10 кВ, от которой запитан ряд садоводческих товариществ, находящихся в районе села Весточка.
В энергокомпании разработан и согласован с органами местного самоуправления, органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных образований порядок взаимодействия при ликвидации последствий стихии.
На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава «Сахалинэнерго».
Энергокомпания напоминает, что узнать о плановых и неплановых работах на ЛЭП можно на сайте филиала «Распределительные сети». Также здесь можно оставить заявку о нарушении электроснабжения или отправить на номер телефона +7-903-767-60-16 сообщение следующего характера: населенный пункт, улица, номер дома, характер повреждения. Например: Южно-Сахалинск, Ленина, 105, нет света (нет фазы или низкое напряжение). Обращение поступит оператору, и он включит адрес в график ремонтных работ. Ответ должен поступить в течение 30 минут.
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