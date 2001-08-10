Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вышел трейлер сериала «Сергий против нечисти. Яга» из линейки KION Originals — третьей части русского народного фэнтези о приключениях борца с темными силами Сергия и его напарницы Кати Земцовой. Главным злодеем продолжения станет Яга в исполнении Елены Подкаминской.

Сергий и Катя (заряженный дуэт актеров Романа Маякина и Лукерьи Ильяшенко) – единственные герои, которые с успехом бросают вызов фольклорной нечисти, орудующей на улицах современной Москвы. В продолжении истории главной злодейкой и противницей мракоборцев стала Яга — новая героиня в исполнении Елены Подкаминской («Ева, рожай!», «ИП Пирогова»).

В предыдущих эпизодах капитан полиции Кракин (Дмитрий Куличков) попал в мир нечисти, а Сергию, Кате и Тетушке (Ирина Розанова) удалось победить самого Вия, который воскресил всю поверженную ранее нечисть. Цена за победу оказалась высокой: кто-то из борцов сам стал чудовищем высшего порядка, и каждый из героев подозревает в себе неладное. Когда беда касается Кати — не просто напарницы, а любимой женщины Сергия — он принимает решение заключить сомнительную сделку с Ягой.

Тем временем, в Москве начинают пропадать знаменитости, и полиция не может распутать эти дела обычными следственными методами — ведь за исчезновениями стоит мощная нежить с Востока. Разыскать их смогут только Сергию и Кате, которые уже победили и Водяного, и Кошку-Баюншу, и Домового, и птицу Сирин,

По традиции сериала, борьба эта будет увлекательной и зрелищной: мощный экшн в «Сергии против нечисти» всегда обрамляется и драматической историей героев, и романтической линией, и искрометным юмором. Режиссер Андрей Волгин, который присоединился к проекту в этом сезоне, сохранил баланс жанров, за который зрители полюбили сериал, и в то же время раскрыл нежные стороны характера железной Кати Земцовой.

Премьера франшизы «Сергий против нечисти» состоялась в 2022 году; проект был высоко оценен критиками и тепло принят зрителями. На фестивале сериалов «Пилот» проект отметили наградой профессионального жюри за «мастерское смешение жанров»: детектив, мистика и черный юмор.

Роман Маякин: «Зрителей ждет много новых героев, много классной графики и визуальных эффектов, а также в проекте появится удивительная Баба Яга. Очень жду премьеры, чтобы посмотреть, что у нас получилось!»

Лукерья Ильяшенко: «В новой части Катя Земцова станет романтичнее и, кажется, поймёт, что именно ей действительно необходимо в этой жизни, и будет к этому стремиться. Насколько её стремления будут удачными — узнаете в третьей части “Сергия против нечисти”».

Никита Герфанов, креативный продюсер: «В третьем сезоне отношения между Сергием и Катей выходят на новый уровень и подвергаются серьезным испытаниям. Причиной тому становится Баба Яга, которая встаёт между героями. Это приводит к образованию нестандартного любовного треугольника. Нашей команде вместе с Еленой Подкаминской удалось создать уникальный и отличных от всех образ Яги, несмотря на то что в последнее время на экраны выходит много историй, в которых так или иначе действует этот персонаж».