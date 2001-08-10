Андрей Турчак:

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители группы отработали более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких, утверждён единый стандарт региональных мер поддержки, на законодательном уровне выстроена комплексная система помощи бойцам

Рабочая группа по вопросам СВО направила Президенту доклад с итогами первого года работы, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России».

«В 2023 году членами группы отработано более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких. Вместе с Минобороны решены вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана боевых действий, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, прохождению лечения и реабилитации. Разработан и утверждён единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 видов помощи. Сегодня он действует во всех субъектах», - сообщил он.

Андрей Турчак отметил также, что вместе с Минобороны рабочая группа по вопросам спецоперации запустила информационный проект «Центр помощи по вопросам СВО», в ходе которого регулярно проходят встречи с ветеранами, семьями бойцов, личные приёмы и многие другие мероприятия по оказанию поддержки.

Выстроена комплексная система господдержки и на законодательном уровне.

«Среди ключевых решений: статус ветерана боевых действий получили ополченцы, воевавшие за Донбасс с 2014 года, а также лица, заключившие контракт с организациями, содействующими задачам СВО. На добровольцев распространены меры поддержки и льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту. Принят комплекс мер финансовой защиты - кредитные каникулы, списание кредитов в случае гибели или инвалидности, освобождение от ряда госпошлин, снятие ареста на имущество по долговым обязательствам», - напомнил Андрей Турчак.

Также законодательно отменены пени и банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ, уточнены порядок и условия аренды жилья для военнослужащих, сохранено право на жилищную субсидию за членами семьи бывших сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО; повышен уровень правовой защиты (оказывается бесплатная юрпомощь, упрощены процедуры признания пропавшими без вести или умершим, порядок подачи заявлений в ЗАГС).

«Льготы в сфере образования охватили семьи участников СВО - от зачисления в детские сады до поступления в вузы: внеочередной прием в садики, школы и оздоровительные лагеря, льготы при поступлении в колледжи, техникумы и вузы для участников СВО и их детей, перевод с платного обучения на бюджетные отделения вузов и учреждений профобразования», - отметил глава группы.

Помимо этого, действуют меры поддержки в сфере трудоустройства.

«Сохранение рабочих мест за добровольцами и мобилизованными, программы переобучения и профессиональной переподготовки для ветеранов и инвалидов, содействие в трудоустройстве, преимущество при поступлении на работу, стимулы работодателям», - пояснил Андрей Турчак.

Группа продолжает работать над решениями, которые еще больше расширят систему мер господдержки бойцов и их семей, подчеркнул он.

«Среди них: распространение на добровольцев налоговых льгот и льготной ипотеки; бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно; обслуживание в гражданских медучреждениях в период отпусков; получение статуса ветерана боевых действий бойцами, отражающими агрессию Украины за пределами зоны СВО. Рассчитываем, что новые меры поддержки станут доступны участникам СВО и их семьям в ближайшее время», - заключил секретарь Генсовета «Единой России».

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

«В Сахалинской области предпринимаются все меры, направленные на полную, всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Наша задача, как законодателей, сделать все, чтобы поддержать военнослужащих, защищающих суверенитет нашей страны. Так, в основном регионе расширен круг лиц, относящихся к ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий, в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции. Для них предусмотрен целый пакет льготных социальных услуг. В частности, предоставляется компенсация при съеме жилья в размере 50% и такая же льгота на оплату коммунальных услуг. Их детям вне очереди предоставляются места в образовательных учреждениях, также предусмотрена программа льготного ипотечного кредитования, допуск к санаторно-курортному лечению, бесплатное посещение водных аттракционов, а также единовременные и ежемесячные денежные выплаты.

Немаловажно, что в регионе установлена возможность получения молодым специалистом денежного пособия в случаях заключения трудового договора в течение одного года после увольнения с военной службы по мобилизации, окончания действия контракта, а также получения молодым специалистом второй части денежного пособия если он увольняется в связи с призывом на военную службу по мобилизации или заключением военного контракта. Также в регионе учреждена медаль "Сахалинская область – фронту". Ею награждаются граждане и юридические лица за особые заслуги в деятельности, направленной на достижение целей специальной военной операции.

Одной из важных инициатив, направленных на поддержку мобилизованных и членов их семей в Сахалинской области, стал проект "Сопричастность", реализуемый по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко. В рамках этого проекта бойцы, призванные из островного региона, получают письма и адресные посылки от своих родственников. В прошлом году было отправлено порядка 100 тонн гуманитарного груза. Отрадно, в это сложное время тысячи неравнодушных граждан, общественных объединений, островных предприятий участвуют в сборе гуманитарной помощи, оказывают посильную поддержку нашим землякам, которые сейчас защищают интересы Родины», - поделилась председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова.