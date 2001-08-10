Валерий Лимаренко: Мероприятия в рамках Года семьи необходимо организовать на самом высоком уровне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал профильных специалистов и глав муниципальных образований обеспечить высокий уровень организации мероприятий в рамках Года семьи. Такую задачу глава региона поставил в ходе рабочего совещания в областном правительстве.

– Президент России Владимир Путин объявил 2024 Годом семьи. В связи с этим на областном уровне и в муниципальных образованиях разрабатываются проекты мероприятий, которые необходимо провести. Хочу настроить всех на конструктивный лад. Все мероприятия следует организовать таким образом, чтобы сахалинцам и курильчанам было комфортно и удобно, люди должны быть довольны. Родные и близкие – самая большая ценность для каждого из нас. Совместное времяпрепровождение – это залог крепких отношений, взаимопонимания и семейного благополучия. Поэтому формализм здесь недопустим, – обратился к главам муниципальных образований Валерий Лимаренко.

Напомним, ранее жителей Сахалинской области пригласили поучаствовать во Всероссийском проекте-конкурсе «Всей семьей». Для участников будут подготовлены задания, которые направлены на укрепление связи поколений и организацию совместного досуга.

Для участия в конкурсе необходимо вступить в сообщества проекта-конкурса в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Каждую неделю будут появляться задания, среди которых, например, вместе приготовить ужин, устроить киносеанс, заняться спортом или нарядить ёлку. Фотоотчёт о выполнении надо опубликовать в своих соцсетях с хештегами #всейсемьей и #всейсемьей65. За них участникам будут выдавать электронные вкладыши.

Среди семей каждый месяц будут разыгрывать ценные призы, а в конце марта - финальное награждение активных участников. Среди подарков в том числе семейные туры по России. Участники, выполнившие все задания, получат эксклюзивную коллекцию электронных вкладышей от талантливых российских иллюстраторов.