На выставке "Россия" пройдёт День Дальнего Востока и Арктики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 января 2024 года на выставке «Россия» на ВДНХ пройдет День Дальнего Востока и Арктики. Состоится серия мероприятий, экспертных сессий, дискуссий, лекций, посвящённых стратегически важным регионам нашей страны, развитие которых определено Президентом России Владимиром Путиным приоритетом на весь XXI век.
Программа Дня Дальнего Востока и Арктики включает несколько тематических блоков. В торжественной церемонии открытия и пленарной сессии примут участие Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев м Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители федеральных органов власти, губернаторы регионов ДФО и АЗРФ, руководители крупнейших компаний, реализующих инвестиционные проекты в различных отраслях.
На пленарном заседании и экспертных сессиях участники обсудят достижения и развитие локомотивных отраслей: добычи полезных ископаемых, рыбного промысла, логистики, нефтегазохимии, строительства, туризма, космоса и Северного морского пути. На ВДНХ будут подписаны соглашения о реализации новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике в сельском хозяйстве, жилищном строительстве, промышленности, авиастроении. В течение дня на ВДНХ пройдут тематические экспертные сессии и круглые столы о развитии предпринимательства, туризма, логистики, городской инфраструктуры, экологии.
В рамках Дня Дальнего Востока и Арктики стартует набор на III поток программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030». Выпускники расскажут посетителям о государственной службе на Дальнем Востоке и карьерных возможностях, а курсанты второго потока поделятся впечатлениями об участии в уникальной образовательной программе.
На площадке «Дальневосточная панорама» Единой дальневосточной экспозиции пройдет культурно-просветительская и музыкальная программа, которая стартует с празднования «сапфировой» свадьбы семейных пар БАМовцев. Регионы Дальнего Востока и Арктики представят достижения и возможности для туризма, учебы, работы, жизни, созданные на территориях. Состоятся встречи с известными дальневосточниками и северянами в формате открытых диалогов. Например, первая в мире женщина-штурман атомного ледокола Диана Киджи расскажет о плавании во льдах, встречах с белыми медведями и работе в высоких широтах. Для гостей выставки будут организованы дегустации и кулинарные мастер-классы, рецептами блюд с посетителями поделятся бренд-шефы дальневосточных ресторанов.
В концертной программе: Ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, Оркестр бурятских народных инструментов Национального театра песни и танца «Амар сайн», другие музыкальные коллективы дальневосточных и арктических регионов.
Мероприятия Дня Дальнего Востока и Арктики пройдут как в павильоне 75, на Единой дальневосточной экспозиции «Мы - Дальний Восток», стендах регионов, других площадках выставки.
В завершении Дня Дальнего Востока и Арктики на главной сцене выставки «Россия» у фонтана «Дружба народов» состоится праздничный концерт с участием дальневосточных и арктических музыкальных коллективов.
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