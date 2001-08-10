Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск находится под влиянием снежного циклона. Со вчерашнего дня все службы города работают в режиме повышенной готовности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По ситуации га 7.00, все службы жизнеобеспечения (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение) работают в штатном режиме.

Городские автобусы работают также работают в обычном режиме. Вместе с тем, сегодня ожидается усиление циклона. Настоятельно рекомендуем горожанам воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а работодателям — по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Напоминаем, сегодня, 23 января, учащиеся первой и второй смен всех школ Южно-Сахалинска переведены на дистанционный формат обучения.

Детские сады города работают как обычно.

О возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону — 112. Номера телефонов оперативных служб размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».

Информация о прохождении циклона, дорожной обстановке в городе оперативно обновляется в официальном телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска.