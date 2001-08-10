Сахалинский бизнес приглашают на бесплатные вебинары по современным инструментам маркетинга и организации онлайн-конференций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В январе руководители компаний, собственники бизнеса, маркетологи и HR-специалисты могут принять участие в серии бесплатных вебинаров цифровой экосистемы МТС. Эксперты расскажут, как оптимизировать расходы на маркетинг, как в два клика организовывать онлайн-мероприятие и как можно проводить встречи онлайн с помощью российского аналога Zoom.

23 января в 20.00 состоится вебинар «Как найти клиентов с МТС Маркетологом». Этот вебинар будет полезен руководителям среднего и малого бизнеса, а также маркетологам. На нем расскажут, что такое Big Data МТС и как она помогает оптимизировать расходы на маркетинг, чем могут быть полезны фильтры по гео, как настроить рекламу в телеграм и многое другое.

25 января в 21.00 пройдет вебинар «Как перенести обучение и адаптацию сотрудников на отечественное ПО». Он будет полезен руководителям по обучению и HR-специалистам. Предприниматели научатся проводить обучающие курсы в несколько кликов, узнают, от чего зависит безопасность данных при обучении, научатся сокращать время на подготовку, создавать курсы и тренинги в удобном онлайн-формате.

30 января в 21.00 пройдет вебинар «Как государственные организации используют российские сервисы для онлайн‑встреч и совещаний». Участникам расскажут, как обеспечить безопасность данных с помощью отечественного ПО, как проводить встречи через мобильное приложение в режиме онлайн, как перевести все онлайн-взаимодействия на единую платформу, как организовать связь с коллегами из разных регионов и многое другое.