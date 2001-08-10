Южносахалинцев предупреждают о перекрытии участка улицы Поповича

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с работами на сетях теплоснабжения 23 января с 10:00 до 24 января будет закрыт сквозной проезд для автотранспорта на участке ул. Поповича в районе пересечения с ул. Дзержинского (дом №96), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистам необходимо учитывать информацию при движении в этом районе города.