17:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Разработаны поправки в закон, защищающие права народившихся детей участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рабочая группа по СВО подготовила поправки в законодательство, которые защитят права еще не родившихся детей участников спецоперации при распределении страховых выплат.
Речь идет о случаях, когда у погибшего бойца осталась беременная жена. Сейчас по закону её будущие дети не входят в список получателей выплат по госстрахованию. Более того на выплаты сейчас не могут рассчитывать и дети, которые родились в 15-дневный срок в период подготовки документов.
Внесенные поправки в законопроект исправят эту несправедливость, сообщает сахалинское отделение партии "Единая Россия".
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