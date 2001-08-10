Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2024
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17:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Разработаны поправки в закон, защищающие права народившихся детей участников СВО

Разработаны поправки в закон, защищающие права народившихся детей участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочая группа по СВО подготовила поправки в законодательство, которые защитят права еще не родившихся детей участников спецоперации при распределении страховых выплат.

 Речь идет о случаях, когда у погибшего бойца осталась беременная жена. Сейчас по закону её будущие дети не входят в список получателей выплат по госстрахованию. Более того на выплаты сейчас не могут рассчитывать и дети, которые родились в 15-дневный срок в период подготовки документов.

Внесенные поправки в законопроект исправят эту несправедливость, сообщает сахалинское отделение партии "Единая Россия".

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