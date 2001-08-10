Сотрудники мэрии помогают разбирать пострадавшие в пожаре вольеры приюта "Пес и кот"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники администрации Южно-Сахалинска и подведомственных учреждений активно подключились к работам по ликвидации последствий пожара в приюте "Пес и кот", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал специалист Центра молодежных инициатив Александр Буторин, после печальных известий о случившимся поступило предложение оказать поддержку приюту и помочь с расчисткой территории от пострадавшего имущества, обломков вольеров, уборкой и погрузкой листов обгоревшего прорастила, которые затем будут вывезены на свалку. Учитывая, что в ближайшие дни в городе прогнозируется сильная метель, сделать это необходимо в максимально сжатые сроки.
- Нас всех потрясла произошедшая трагедия. Коллеги из администрации, волонтеры ЦМИ не смогли остаться в стороне. Мы все жители города, все любим животных и, конечно, не раздумывая пришли на помощь. Надеемся до начала циклона максимально все разобрать. Желаем приюту, что в скором времени помещения для животных восстановят, - поделился Александр Буторин.
Отметим, в субботу с первых минут пожара администрация Южно-Сахалинска активно подключилась к ликвидации последствий возгорания.
Так, в МУП «Электросервис» оказали содействие в подключении территории пострадавшего приюта к электричеству, обеспечено дополнительное освещение. Городской парк предоставил тепловые пушки, завод им. Федотова - топливо для обогрева вольеров.
Спасенных собак принял приют для животных в Мицулевке «СахалинИнтермодуль». Животных осмотрели ветеринары. Собаки обеспечены едой, водой и находятся в тепле.
Ситуация находится на личном контроле вице-мэра Алексея Римши.
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