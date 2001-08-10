23 января в окрестностях Южно-Сахалинска лавиноопасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС» на территории городского округа «Город «Южно-Сахалинск», 23 января лавиноопасно. Это касается сел, входящих в городской округ и расположенных вблизи гористой местности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Необходимо соблюдать правила безопасности и быть осторожными. С памяткой о правилах поведения в лавиноопасных зонах можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Единый телефон вызова экстренных служб: 112.