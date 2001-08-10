Тихоокеанское
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14:54, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в этом году планируется обновить еще 1000 подъездов

В Южно-Сахалинске в этом году планируется обновить еще 1000 подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большой объем работ по ремонту, приведению в порядок входных групп и мест общего пользования многоквартирных домов выполнен в областном центре в прошлом году. Напомним,  в Южно-Сахалинске было обновлено около 2 тысяч подъездов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году в планах областного центра – обновить еще не менее 1000 подъездов. Как и ранее, работы будут вестись по нескольким направлениям. Так, управляющие компании могут получить субсидию из бюджета и возместить половину затрат на ремонт, включающий работы  по покраске стен, тамбурной двери, замене или восстановлению перил, установке почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов и др. За счет этого  механизма в этом году планируется привести в порядок 500 подъездов. Также около 400 подъездов  планируется отремонтировать в рамках тарифа управляющих организаций.

Дополнительные возможности по ремонту подъездов предусматривает проект «Наш двор. Наш подъезд», инициированный губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко в рамках программы «Забота. Защита. Уважение» и поддержанный мэром города Сергеем Надсадиным.

При поддержке управляющей компании  жители могут получить средства гранта и направить их  на художественное оформление и  поддержание уюта в подъезде — например, украсить стены картинами, и другими элементами декора, установить живые растения на подоконниках, поставить книжные полки, реализовать другие творческие идеи. Планируется, что в этом году в проект включатся жители не менее 100 подъездов. Напомним, самые креативные, красиво оформленные пространства могут претендовать на победу в конкурсе «Подъезд образцового содержания».

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