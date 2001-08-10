У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 января в заливе Мордвинова и на остальных участках юго-восточного побережья Сахалина, в связи с ухудшением погодных условий, выходить на лед опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

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