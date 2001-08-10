На территории 10 районов Сахалинской области прогнозируется метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По сообщению Сахалинского управления Росгидромета, 24 и 25 января на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского, Поронайского, Смирныховского районов и города Южно-Сахалинска ожидается сильный снег, местами очень сильный, метель, местами сильная, видимость 500 м и менее, при средней скорости ветра 12 м/с, с порывами 25-30 м/с. Прогнозируется лавинная опасность.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.