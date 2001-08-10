Для участников СВО и членов их семей в Южно-Сахалинске работает круглосуточная горячая линия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники армейского корпуса готовы оказать помощь в решении задач участникам СВО и членов их семей, а именно:
1. Реализации прав и социальных гарантий.
2. Информацию о местонахождении военнослужащих.
3. Вопросы по обеспечению вещевым имуществом и индивидуальными средствами защиты.
4. Вопросы по обеспечению медицинскими препаратами.
5. Вопросы по восстановлению связи с военнослужащими
6. Предоставлении информации о порядке отправки корреспонденции в зону СВО.
7. Назначение денежного довольствия.
8. Иные вопросы.
Тел. горячей линии:
Центр военно-социальной помощи войсковой части 23641
8(4242)49-10-36, 8(4242)49-10-55, 8-924-193-94-70.
Войсковая часть 35390
8(4242)30-36-48, 8(4242)30-36-49, 8-914-643-71-95, 8-924-198-72-29,
Воинская часть 05812 и Воинская часть 714436
8-914-087-57-86, 8-914-755-07-63, 8(4242)25-07-63.
Воинская часть 71435
8-900-668-21-68, 8-900-666-40-61, 8(4242)52-45-07.
Воинская часть 73489
8-926-318-17-24, 8-984-181-81-37.
Воинская часть 42788
8-952-264-96-88, 8-924-488-88-30.
Воинская часть 34198
8-924-186-86-66, 8-962-119-22-09.
Воинская часть 51823
8-982-970-28-45, 8-962-126-69-23.
Воинская часть 87437
8-902-537-63-74.
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