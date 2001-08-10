Тихоокеанское
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12:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск готовится к затяжному циклону

Южно-Сахалинск готовится к затяжному циклону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На оперативном штабе при городской администрации обсудили запасы продовольствия. Решение об отмене занятий в школах будет приниматься по факту, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Все службы Южно-Сахалинска в связи с прогнозом о прохождении глубокого снежного циклона переведены в режим повышенной готовности. Заседание оперативного штаба провел первый вице-мэр Андрей Ковальчук.

- В первую очередь должны быть обеспечены продовольствием наши отдаленные села — Синегорск, Березняки, Новая Деревня, Ключи. Акценты сделаны. С учетом того, что циклон затяжной, возможно, в городе будет введен режим ЧС. По факту будем принимать решение об отмене занятий в школах, - рассказал Андрей Ковальчук.

На данный момент руководителям муниципальных учреждений, главам планировочных районов и сел, входящих в состав городского округа, управляющим компаниям, коммунальным и дорожным службам поставлена задача обеспечить полноценную работу всех систем жизнеобеспечения.

Напомним, о возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону — 112. Номера телефонов оперативных служб размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально» (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1506/569).

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