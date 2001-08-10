Военные на Сахалине учатся управлять танками Т-80

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине состоялись занятия по вождению боевых машин в условиях сильно пересечённой местности островного региона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий, проводимых под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО), военнослужащие на практике выполняют упражнения по вождению различной боевой техники, в частности танков Т-80, легкобронированных тягачей МТЛБ.

Механики-водители преодолели противотанковые рвы, подъёмы, спуски, а также другие естественные и искусственные преграды полигона округа на острове Сахалин.