В Восточном военном округе отметили День инженерных войск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 января исполнилось 323 года со дня образования инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Они предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения и техники, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов.

Воинские части и подразделения инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) предназначены для выполнения задач инженерной разведки местности, инженерно-саперных работ, оборудования заграждений, проведения инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), инженерно-маскировочных, инженерно-технических работ, а также полевого водоснабжения и других.

Часть личного состава подразделений инженерных войск в настоящее время успешно продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции.

Кроме того, инженерные войска в координации с профильными федеральными ведомствами выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций — это оборудование и содержание паромных и мостовых переправ на водных преградах, тушение лесных пожаров.