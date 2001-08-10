В Восточном военном округе отметили День инженерных войск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21 января исполнилось 323 года со дня образования инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Они предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения и техники, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов.
Воинские части и подразделения инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) предназначены для выполнения задач инженерной разведки местности, инженерно-саперных работ, оборудования заграждений, проведения инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), инженерно-маскировочных, инженерно-технических работ, а также полевого водоснабжения и других.
Часть личного состава подразделений инженерных войск в настоящее время успешно продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции.
Кроме того, инженерные войска в координации с профильными федеральными ведомствами выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций — это оборудование и содержание паромных и мостовых переправ на водных преградах, тушение лесных пожаров.
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