Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учебная неделя в южносахалинских школах традиционно началась с "Разговоров о важном". Сегодня занятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В 6Б классе Восточной гимназии занятие «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» для ребят провел педагог, ветеран педагогического труда Виталий Гапоненко.

– Необходимо знать об этом периоде, о том, как жили ленинградцы, как ходили в школу, боролись, чтобы приблизить победу, – отметил Виталий Гапоненко, – Очень значимо, что «Разговоры о важном», «Уроки мужества», способствуют сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Сегодня на уроках рассказывали о тяжелейших условиях, в которых находились жители блокадного Ленинграда, единственной транспортной магистрали «Дорога жизни», блокадном хлебе и других важных фактах этого периода.

– В наших силах прививать детям традиционные ценности, свойственные нашей культуре, рассказывать об истории государства, его прошлом. В гимназии регулярно проходят патриотические мероприятия, и это находит большой отклик у ребят, – отметил советник директора по воспитанию Восточной гимназии Иван Кузнецов, – Так, уже не не первый раз гимназия принимает участие в проекте «Сопричастность», призванного поддержать бойцов, которые сегодня защищают нашу Родину.

Напомним, уроки «Разговоры о важном» проходят в школах по поручению президента России Владимира Путина. Для ребят проходят классные часы, тематические уроки и беседы, экскурсии, посвященные истории, культуре, традициям страны.