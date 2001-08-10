Урок "Разговоры о важном" в Южно-Сахалинске посвятили 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учебная неделя в южносахалинских школах традиционно началась с "Разговоров о важном". Сегодня занятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В 6Б классе Восточной гимназии занятие «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» для ребят провел педагог, ветеран педагогического труда Виталий Гапоненко.
– Необходимо знать об этом периоде, о том, как жили ленинградцы, как ходили в школу, боролись, чтобы приблизить победу, – отметил Виталий Гапоненко, – Очень значимо, что «Разговоры о важном», «Уроки мужества», способствуют сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Сегодня на уроках рассказывали о тяжелейших условиях, в которых находились жители блокадного Ленинграда, единственной транспортной магистрали «Дорога жизни», блокадном хлебе и других важных фактах этого периода.
– В наших силах прививать детям традиционные ценности, свойственные нашей культуре, рассказывать об истории государства, его прошлом. В гимназии регулярно проходят патриотические мероприятия, и это находит большой отклик у ребят, – отметил советник директора по воспитанию Восточной гимназии Иван Кузнецов, – Так, уже не не первый раз гимназия принимает участие в проекте «Сопричастность», призванного поддержать бойцов, которые сегодня защищают нашу Родину.
Напомним, уроки «Разговоры о важном» проходят в школах по поручению президента России Владимира Путина. Для ребят проходят классные часы, тематические уроки и беседы, экскурсии, посвященные истории, культуре, традициям страны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:24 Сегодня Сахалинцы завоевали пять медалей на первенстве Приморского края по армейскому рукопашному бою
09:00 Сегодня Кухонная плита убила ребенка в Приморье
09:29 Сегодня На Сахалине для военнослужащих, находящихся в госпитале, организовали праздник
10:10 Сегодня Из Южно-Сахалинска перед грядущим циклоном усилили вывоз снега
17:09 18 Января Сахалинцев просят помочь разыскать мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления против ребенка
10:00 16 Января Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора проведет прием на Сахалинской таможне
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
13:00 16 Января Южносахалинцы устроили акцию поддержки для дорожных служб города
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
16:54 29 Декабря В Южно-Сахалинске идет подготовка к рейтинговому голосованию по благоустройству общественных территорий
10:01 29 Декабря В Южно-Сахалинске открылась выставка "Неизвестный"
Выбор редакции
- 14:47 Сегодня На территории 10 районов Сахалинской области прогнозируется метель
- 12:09 Сегодня В Южно-Сахалинске открылась выставка к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады
- 12:59 19 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" открыл дополнительные площади под обслуживание рейсов внутренних авиалиний
- 10:12 19 Января Сахалинские брейкеры взяли 13 медалей на дальневосточных соревнованиях
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?