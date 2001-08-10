Из Южно-Сахалинска перед грядущим циклоном усилили вывоз снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На уборке снега с улично-дорожной сети городского округа минувшей ночью было задействовано 120 единиц техники и 53 человека. В дневную смену на данные работы вышли 119 спецмашин и 91 рабочий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Основная задача дорожников - противогололедная обработка проезжей части, уборка остановочных павильонов. В приоритете также максимальный вывоз снега с территории областного центра в качестве одной из мер подготовки к предстоящему циклону.
Оставить сообщение о ненормативном состоянии дорог и затруднении проезда автотранспорта можно по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475.
Специалисты отдела муниципального жилищного контроля продолжают ежедневный мониторинг работы управляющих компаний на предмет своевременной расчистки дворовых территорий, входных групп и кровель МКД, пешеходных дорожек. Сегодня сотрудники проверят дворы на пр. Победы, улицах Ленина, Пограничная и Емельянова. Уточним, за прошлую неделю по результатам мониторинга отделом муниципального жилищного контроля 20 управляющим компаниям выдано 27 предостережений. Два материала направлено в прокуратуру для решения вопроса о привлечении УК к административной ответственности.
О случаях некачественной расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 432-420, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) или в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.
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