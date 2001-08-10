На Сахалине для военнослужащих, находящихся в госпитале, организовали праздник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие прошло 20 января в военном госпитале областного центра по инициативе южно-сахалинского отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России». Военнослужащих поздравили с прошедшими новогодними праздниками, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

С теплыми словами благодарности и ободрения к защитникам Родина обратились председатель и руководитель Южно-Сахалинского отделения «Союза женщин России» Елена Столярова и Наталья Коршунова, Уполномоченный по правам ребенка в области Любовь Устиновская, директор Сахалинской областной универсально библиотеки Валентина Малышева, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Боровиков.

Общественники вручили каждому военнослужащему подарки, собранные силами городского «Союза женщин России», «Боевого братства», уполномоченного по правам человека, областной библиотеки. Бойцам передали наборы книг, сладости и фрукты.

Перед военнослужащими выступила солистка военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Лариса Качайкина и ее дочь Мария. Каждую их песню слушатели встречали аплодисментами, а потом от души поблагодарили за концерт.

После общения общественниц с представителями госпиталя и выздоравливающими было решено провести в госпитале праздничное мероприятие в честь Дня Защитника Отечества.